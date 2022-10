Silent Hill 2 Remake é anunciado para Playstation 5: veja trailer

Após meses de rumores e muitas especulações surgindo na internet, a Konami anunciou oficialmente o desenvolvimento de Silente Hill 2 Remake para o Playstation 5. Foi revelado ainda na ocasião que a Bloober Team, o estúdio responsável pelos jogos The Medium e Layers of Fear, será o responsável por trabalhar no projeto.

O primeiro trailer revelado mostra o protagonista James Sutherland em um banheiro olhando para um espelho, emulando o momento icônico do original de 2001. Em seguida, ele passa por outras cenas do jogo, mostrando os visuais massivamente aprimorados. Há também alguns vislumbres de seu combate, bem como sua versão de Pyramid Head.

A narrativa foi inspirada no romance Crime e Castigo, com a equipe tirando influência dos trabalhos de vários diretores de cinema para a concepção artística. A trilha sonora foi composta por Akira Yamaoka, que procurou criar uma música que despertasse emoções no jogador, também diferentes efeitos sonoros nas composições como gritos e vidro quebrado.

