Shopping Via Verde recebe workshop de Primeiros Socorros Infantil no sábado, 15

O Via Verde Shopping recebe neste sábado, 15, o Instituto Profissionalizante do Acre (IPAC), que ensinará técnicas de primeiros socorros em neonatos, lactentes e crianças. A ação ocorrerá das 10h às 22h no Espaço Cultural e contará com sete profissionais ensinando o público em horários distintos. Sendo que o objetivo é zerar o quantitativo de mortes sem assistência adequada.

Segundo Lilyan Costa, diretora do IPAC e também uma das instrutoras, as demonstrações de socorro serão totalmente práticas. “Os socorristas profissionais vão fazer a explicação verbal e prática ao mesmo tempo e convidaremos o visitante a participar do momento”, conta.

A diretora acrescenta que ações como essas salvam vidas, pois são preventivas. “É melhor saber prestar assistência e não precisar usar, do que precisar e não ter os conhecimentos”, finaliza.

Além disso, será oferecido um kit especial para as crianças com doces e pipoca, afinal, outubro é o mês da criança.