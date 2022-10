Shayan surge abalado e diz que foi ameaçado de morte por ex de Deolane: “Ameaças de morte”

- Publicidade -

Não é novidade para ninguém que a atual temporada de A Fazenda vem virando assunto em toda a mídia em função das confusões. Tanto que dois participantes do reality show acabaram sendo expulsos: Tiago Ramos e Shayan. O fato é que o iraniano fez uma série de denúncias.

Na noite de sábado, 29 de outubro, o empresário deixou os fãs preocupados ao revelar que foi ameaçado de morte por uma pessoa identificada como ex de Deolane Bezerra. Shayan esteve em uma festa de Halloween e foi abordado por um rapaz que começou a lhe fazer ameaças.

“Ontem na festa veio uma pessoa, se identificou como um amigo da ex da Deolane, ou ex da Deolane, e começou a me ameaçar que vai me pegar lá fora depois da festa… Enfim, ameaças de briga, de morte, essas coisas”, disparou Shayan em suas redes soicais, demonstrando sua ira.

“Gente, pelo amor de Deus, não dá para viver mais nem aqui fora. Tá passando do limite as coisas. A irmã da Pétala tirou foto de mim dentro da festa. Eles já estão passando de limite. Estão mexendo muito com o meu psicológico e eu não acho certo. Não acho certo as coisas que estão acontecendo”, contou Shayan.