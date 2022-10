Shakira lança nova música e namorada de Piqué tem crise emocional

- Publicidade -

Monotonía’, último lançamento de Shakira em parceria com Ozuna’, foi lançada no dia 20 deste mês e, em menos de uma semana, já está dando o que falar. Com a possibilidade de ser divulgada pelo próprio Piqué, a música está causando um abalo no relacionamento do jogador com a nova namorada.

Segundo informações de Jordi Martin, paparazzo especialista na vida de Shakira e Piqué, Clara se abalou muito com o último lançamento da cantora. Isso porque letra e clipe de “Monotonía” são dedicados ao término do relacionamento da colombiana com o jogador, que vive momentos complicados no Barcelona.

Namorada de Piqué abandona trabalho após música de Shakira

Ainda de acordo com o paparazzo, Clara teve uma crise emocional após o lançamento e não está aguentando a pressão. Por causa disso, a jovem não está mais indo trabalhar presencialmente na empresa do jogador.

“Me contaram que ela está passando por uma terrível crise pessoal, que ela abandonou a sede, não está indo mais trabalhar na Kosmos e que decidiu fazer apenas home office. Sua saúde mental está ruim”, afirmou.

Na letra de “Monotonía”, Shakira canta o término da relação de 12 anos com o jogador. “Não foi culpa sua, nem tampouco minha, foi culpa da monotonia. Eu nunca disse nada, mas isso me doía. Eu sabia que isso aconteceria”, diz o refrão.

PIQUÉ É VISTO NA CASA DE SHAKIRA APÓS SEPARAÇÃO POLÊMICA

De acordo com o site espanhol En Blau, o jornalista Marc Leirado se dirigiu até a casa de Shakira em Esplugues, na Espanha. Nas proximidades do imóvel, ele avistou Gerard Piqué caminhando em direção ao carro. O profissional tentou conversar com o atleta, mas ele entrou no veículo e foi embora. Ele parecia estar indignado, segundo o relato.

