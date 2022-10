Sexo a três: “Bimbi queria sem camisinha”, foi rejeitado, bateu na namorada e desacatou policial

- Publicidade -

Um Boletim de Ocorrência (BO) registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), localizada no bairro do Marco, na madrugada desta terça-feira (25), detalham a agressão sofrida pela vítima, que preferiu não ser identificada. A reportagem é exclusiva de oliberal.com.

Ela contou os momentos de violência que sofreu de Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls. Violentada com socos nas costas e puxões de cabelos, ela contou com exclusividade ao Oliberal.com sobre o ocorrido em um hotel de luxo, localizado no bairro de Nazaré.

Bimbi usou seu perfil no Instagram para pedir socorro durante a madrugada enquanto a confusão ocorria.

O casal se relacionava desde janeiro, quando se conheceu em São Paulo, e ficaram juntos nessa ocasião. Depois disso, viajaram e não deixaram de se falar. Em setembro, romperam o contato quando Bimbi começou a namorar outra pessoa.

Já solteiro, ele voltou a falar com a paraense e convidou a jovem para uma viagem para Manaus ou São Paulo, mas ela não estava disponível, então ele veio para Belém. “Ele chegou aqui só com a roupa do corpo”, disse a vítima.

A confusão entre o casal iniciou no fim de segunda-feira (24), quando eles tiveram relações sexuais com outra pessoa, ato conhecido como ménage. “A gente estava brigando no hotel, pois ele disse que veio para Belém para ser feliz e queria descansar, queria que eu fizesse as vontades dele chamando uma outra menina. Eu fiz isso, mas ele queria fazer com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então ela foi embora, e aí ele desceu com raiva”, detalhou.

Em seguida, a jovem mandou mensagem para Bimbi informando que iria deixar o hotel porque “não precisava passar por isso”.

“Ele subiu, me chamou de puta e eu disse que ‘nem puta dele eu era porque estava ali porque gostava dele e que ele não estava me pagando para isso’. Daí ele me puxou pelo cabelo, abriu a porta do quarto para me colocar para fora. Resistir porque minhas coisas estavam lá, então mordi ele no peito, deixei ele na cama de costa e mandei mensagem para minha tia dizendo que eu já ia voltar pra casa”, explicou.

Nesse momento, a violência física ocorreu: “ele me deu um soco e disse que era o troco da mordida que eu dei nele. O soco foi tão forte que me assustei e disse que não ia ficar assim, que eu ia ligar para polícia”.

Bimbi duvidou que a jovem fosse fazer isso. A ligação foi realizada na presença dele e outra situação de violência física aconteceu. “Nessa hora ele foi atrás de mim na sacada e fez força para pegar meu celular, até que conseguiu. Eu chorando, ele em cima de mim na cama querendo me acalmar e me sufocando. Gritei e disse que ia pedir socorro se ele não me largasse. Então ele soltou, conseguir ligar e pedi ajuda”, detalhou.

Com a chegada da polícia, ocorreu outra situação constrangedora para a jovem. “Eles perguntaram se eu queria mesmo ir para delegacia, disse que sim. Quando foram chamar por ele, ocorreu o desacato e ele foi detido, levado no camburão”, contou.

Bimbi não ficou preso, foi apenas detido para maiores esclarecimentos. Na manhã de hoje, 25, ele já estava no hotel e entrou em contato com familiares da vítima, informando que vai solicitar exame de corpo e delito. “Na delegacia, ele tratou mal o policial. Na hora dele depor, eu já estava vindo embora, ele gritou com o policial. Hoje pela manhã um funcionário do hotel entrou em contato comigo dizendo que ele fez escândalo hoje de manhã de novo lá”, finalizou.

Neste BO realizado pela vítima, foi requerido medidas protetivas. A jovem retornou para a delegacia para iniciar os tramites legais da ocorrência.

