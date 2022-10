Seu Jorge é alvo de ataques racistas durante show em Porto Alegre, diz jornal

Seu Jorge presenciou uma situação lamentável durante um show em Porto Alegre, na última sexta-feira, dia 14. Segundo informações do jornal Extra, alguns fãs que estavam na apresentação usaram as redes sociais para denunciar uma série de comportamentos racistas que teriam acontecido no final da performance.

Assim que voltou ao palco para o bis, o cantor teria sido chamado de vagabundo e safado, enquanto outras pessoas imitavam macacos. A reação criminosa aconteceu após Seu Jorge levar um jovem negro para tocar cavaquinho. Ele também discursou contra a maioridade penal e os assassinatos de jovens negros moradores de comunidades pobres.

O jornal chegou a procurar a equipe do cantor, mas ele não quis se pronunciar sobre o caso.