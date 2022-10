Servidores públicos fazem protesto na Câmara Municipal de Bujari

- Publicidade -

A prefeitura de Bujari anunciou na última segunda-feira 24, o reajuste no salário dos servidores públicos. O anúncio foi feito através da Internet isto é pelo site da entidade, confira um trecho da matéria publicada.

“Estou aqui para anunciar o reajuste salarial de 12% para todo o funcionalismo público. Com muita felicidade e responsabilidade, vamos conceder um aumento bacana para nossos servidores, e isso chega num momento importante, na semana que comemoramos o dia do servidor público” pontou Padeiro em parte da matéria.

Logo após a postagem no site, a matéria seguiu para a votação na Câmara dos vereadores, a votação estava prevista para acontecer na noite desta terça-feira 25. Mas a votação do projeto foi colocada de escanteio por boa parte dos vereadores.

Mesmo com a pressão feita pelos servidores, que marcaram presença durante a sessão. A votação não aconteceu, e a situação segue indefinida.

Durante os acontecimentos, um jovem jornalista do site “BUJARI NEWS” que faz parte da empresa local do município foi impedido de fazer as imagens do acontecimento. A nossa equipe entrou em contato com o Vereador presidente da Câmara Municipal de Bujari: Luciano Costa Queiroz, que nos disse que “O legislativo faz o seu papel com transparência e a verdade, parente os trâmites da legalidade.”

A votação está prevista para acontecer nos próximos dias, em uma sessão extraordinária.