Sertanejo Cristiano reage à fala polêmica de Ludmilla e cantora rebate: ‘Qual é a parte que eu menti?’

Cristiano, da dupla com Zé Neto, se incomodou com comentário da cantora sobre artistas que apoiam à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Eleitora declarada de Lula, candidato à presidência pelo PT, causou polêmica após afirmar que “o sertanejo vive uma realidade completamente diferente”.

“Nem eu tenho condições de manter todo mundo bem. Mas quando a coisa aperta, estamos aqui por um bem maior. Dizer que o sertanejo não pensa no povo é uma ofensa”, disse Cristiano, alfinetando a funkeira. “Pode deixar que se o povo precisar a gente faz live pra ajudar de novo”, completou ele, citando os shows on-lines feitos por artistas na pandemia.

Ludmilla explica sua posição em vídeo na web

Ludmilla gravou um vídeo compartilhado no Twitter reforçando sua posição. “Dei meu parecer, falei que eles votavam no atual presidente porque vivem em outra realidade e qual é a mentira? Qual é a parte que eu menti? Eles vivem em outra realidade, como eu vivo em outra realidade”, apontou.

“E tá tudo bem. Eles vão votar no presidente que eles querem, eu vou votar no meu, ponto final. Mas os títulos de matéria estão muito tendenciosos como se eu quisesse entrar nunca guerra com eles”, afirmou.

“Gente eu quero fazer dinheiro. Quero que a situação do país se resolva, quero divulgar minha música nova. Quero que todo mundo fique feliz, fique bem. Quero o melhor para o nosso país e se você quiser votar no Bolsonaro o problema é seu; eu vou votar no Lula e aí também o problema é meu. É isso. Que fique bem claro, guerra com ninguém, paz e amor, cada um vota em quem acha melhor e é isso”, finalizou.

