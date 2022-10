Sérgio Moro declara oficialmente apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e o Brasil entra em júbilo

- Publicidade -

O senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) declarou, nesta terça-feira, 04 de outubro, apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

A declaração de apoio de Sérgio Moro ao Presidente Jair Bolsonaro, chega como uma injeção de reforço e esperança a todos os brasileiro que buscam por justiça e dias melhores para o Brasil.

Em sua conta no Twitter, o ex-juiz federal afirmou que: “Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro.”

Moro obteve 33,5% dos votos válidos, derrotando o deputado federal Paulo Martins (PL) e o senador Álvaro Dias (Podemos).

Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 4, 2022

O ex-magistrado ficou conhecido nacionalmente a partir da Operação Lava Jato, que culminaria na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2018. Três anos depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do petista definidas pela 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná.

Fonte/ CNN BRASIL