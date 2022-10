Serginho Groisman mostrou ao público quem é o grande amor da sua vida; apresentador tem 72 anos de vida

Com 72 anos de vida, o apresentador Serginho Groisman segue na ativa e comanda atualmente o “Altas Horas” na TV Globo. A atração é bastante descontraída e conta sempre com a participação de famosos, que falam sobre os projetos que estão atuando e vida pessoal. Embora seja um dos comunicadores de maior sucesso e também um dos mais queridos pelo público, Serginho prefere manter sua própria vida discreta e raramente é visto fora das câmeras.

Para quem não sabe, Serginho Groisman é casado com a dentista Fernanda Molina Groisman desde 2015. Apesar da idade avançada, ele teve seu primeiro filho apenas há 6 anos, o pequeno Thomas. Para a surpresa de todos, há alguns meses o contratado da TV Globo quebrou o sigilo ao compartilhar no Instagram uma foto ao lado da família, algo raríssimo..

No click compartilhado no perfil que soma 3 milhões de seguidores, Serginho Groisman apareceu demonstrando preocupação com a saúde e usava máscara de proteção contra a Covid-19, seguindo assim os protocolos da pandemia. O apresentador compartilhou uma foto de mãos dadas com Thomas, e mostrou o grande amor da sua vida, sua esposa. A família estava em uma corrida do GRAACC (Grupo de Apoio adolescente e à Criança com Câncer).

TV Foco