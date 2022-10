Seplag promove palestra em parceria com a Fundação Dom Cabral 

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Fundação Dom Cabral, promove na segunda-feira, 24, às 14h, a palestra “Um DNA inovador para a gestão pública”, com Tadeu Barros, mestre em administração pública. O evento será no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Ceará, nº 3693 , em Rio Branco.

A programação faz parte da Agenda 10, um convênio firmado entre o governo do Acre, por meio da Seplag, e a Fundação Dom Cabral, que tem como produto final a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre para os próximos dez anos.

O palestrante é o conferencista Tadeu Barros, graduado e mestre em administração pública pela Fundação João Pinheiro. Em seu currículo, acumula experiências como secretário especial de planejamento e orçamento do Estado de Alagoas, assessor especial do Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), diretor em áreas de gestão do governo de Minas Gerais e como docente na Fundação Dom Cabral, Escola de Governo de MG e Ibmec. É especialista em temáticas de inovação, liderança, transformação digital e gestão para resultados. Atualmente é diretor-presidente no Centro de Liderança Pública (CLP).

O evento é totalmente aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Todos os presentes receberão certificado com carga horária.

Agência Acre