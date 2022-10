Separação: Piqué e Shakira temem Justiça e acertam trégua temporária pelos filhos

- Publicidade -

Gerard Piqué e Shakira ainda não têm um acordo em relação a tudo o que envolve o divórcio do ex-casal. Porém, a tensão máxima vista nas semanas após o anúncio do término do relacionamento de 12 anos recuou de forma significativa.

De acordo com a revista espanhola Holla, o jogador e a cantora estão novamente dispostos a não levar o caso aos tribunais e, nessa semana, passaram a conduzir todo o processo da melhor forma possível, com muita “cordialidade” e com “vontade de negociar”.

“Não há nem um prazo para ir a julgamento porque, por enquanto, há diálogo”, afirmou a revista, usando como fonte uma pessoa do ambiente do ex-casal.

Ainda de acordo com as informações fornecidas pela revista, o dinheiro não seria um grande problema na separação, dado o imenso patrimônio que ambas as partes possuem, sendo a prioridade das discussões os dois filhos: Milan, 9 anos, e Sasha, 7.

Shakira segue com a ideia de levar os dois para morar em Miami, já que acredita que os pequenos poderiam ter mais tranquilidade no estado da Flórida, principalmente porque estariam mais distantes das notícias e dos possíveis comentários de outras crianças sobre o novo relacionamento de seu pai com Clara Chía.

Nos EUA, a cantora colombiano tem uma mansão numa das zonas mais exclusivas, com vizinhos como Matt Damon, Alejandro Sanz ou Ricky Martin. Mesmo assim, Piqué é contra, já que não quer perder o contato quase diário com os filhos.

Enquanto isso, Shakira não tem impedido o jogador de vê-los quando quiser. De fato, o jogador já foi flagrado levando os dois para escola em mais de uma ocasião e, alguns dias atrás, desfrutou da companhia em sua casa, em Cerdanya.

No entanto, a responsável pelos cuidados diários e quem mora com filhos é a artista colombiana, que, segundo a revista Hola, quer evitar a todo custo qualquer tipo de retaliação em um possível julgamento e não deixa os menores praticamente em nenhum momento. A prova é que ela gravou seu último videoclipe com Ozuna em Barcelona e que faz quase todo o trabalho no estúdio que tem em casa.

Ao mesmo tempo, Shakira também tem que conviver com o estado de saúde do seu pai, William Mebarak Chadid. Ele foi internado em uma sala de emergência na semana passada.

“A equipe de comunicação de Shakira confirma que o pai da cantora está internado na clínica Teknon-Quirón em Barcelona. Os detalhes sobre seu estado de saúde estão reservados, por isso a família pede respeito neste momento, esperando para ver sua evolução”, disse a equipe de comunicação da artista.

Fonte: IG