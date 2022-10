Sentimento é do dever cumprido’, diz Petecão ao votar na Escola Maria Angélica de Castro, em Rio Branco

- Publicidade -

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, PSD, votou, na manhã, deste domingo, 2. Por volta da 9h20, ele chegou em sua seção eleitoral, na Escola Maria Angélica de Castro, Segundo Distrito de Rio Branco.

O candidato chegou acompanhado da candidata ao Senado Vanda Milani, sua irmã e também candidata à Câmara Federal, Lene Petecão e também do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, além de apoiadores. Petecão conversou com a imprensa, e se dirigiu à cabine de votação.

O candidato disse que o resultado será conforme a vontade do povo, mas acredita que será vitorioso, seja pra um segundo turno ou mesmo que o resultado final seja neste domingo.

“Nós fizemos tudo que poderia ser feito. Fiz uma das campanha das mais bonitas, em 32 anos de mandato. Confesso a vocês que o sentimento é do dever cumprido, fiz o que pude. Está nas mãos do povo. Sou um democrata, vou respeitar a vontade do povo. Vamos aguardar, quem manda é o povo. Não tem aliança pro segundo turno porque quem vai ganhar somos nós””, disse.

Devem ir às urnas, no primeiro turno das eleições no Acre, mais de 588,4 mil eleitores, com a missão de escolher os representantes do estado e do país pelos próximos quatro anos. Ao todo, o acreano terá que votar cinco vezes para escolher: presidente da república, governador, senador, deputado estadual e federal.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles