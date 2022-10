Senador Sérgio Petecão reforça apoio à educação em visita á UFAC

A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu a visita do senador Sérgio Petecão (PSD) para estreitar laços na busca de emendas parlamentares para construção de salas de aula em municípios acreanos, compra de equipamentos para laboratórios dos campi em Rio Branco e Cruzeiro do Sul e possível implantação de novos cursos nas unidades universitárias do interior. A reunião ocorreu nessa quarta-feira, 19, no gabinete da Reitoria.

A reitora agradeceu a parceria e o apoio do senador à educação. “Estudantes, professores e técnicos estão gratos por essa colaboração e por tudo que o senador tem feito”, disse Guida. “De fato, é um apoiador da educação.”

Durante o encontro, também foi apresentada a necessidade de emenda para construção do Hospital Universitário da Ufac, que ficará no campus-sede, servirá de apoio ao Estado e atenderá a comunidade externa.

“Educação para o nosso mandato é prioridade”, destacou Petecão. “Quero parabenizar a reitora Guida pela parceria que temos feito. Um exemplo é a implantação do curso de Agronomia nos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia.”

Ascom