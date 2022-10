Senac oferta 500 vagas em cursos a distância em várias modalidades

O Senac Acre, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), disponibiliza 500 vagas em 39 cursos a distância. As inscrições estão abertas e seguem até dezembro, ou até quando durarem as vagas. O candidato por de se inscrever por meio do site da instituição.

As vagas são destinadas a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários-mínimos.

São vagas para cursos nos segmentos de beleza, saúde, tecnologia da informação, moda, gastronomia, comunicação, turismo, comércio, gestão e administração.

Para todos os cursos, é preciso possuir acesso a um computador com sistema operacional, navegador padrão e acesso à internet, pois os cursos serão ofertados na modalidade de educação à distância, sem encontros presenciais, o que possibilita uma aprendizagem desenvolvida de forma autônoma e com flexibilidade de horário.

Antes de efetuar a inscrição é importante que o candidato tome conhecimento das informações de pré-requisitos de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A Gazeta do Acre