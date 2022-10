Sena Madureira: Forças de segurança prendem dois por tráfico de drogas

No início da noite da última quinta-feira, 14, uma ação conjunta entre das Polícias Civil e Militar (8º BPM), no município de Sena Madureira deu cumprimento a 2 (dois) mandados de busca e apreensão logrando êxito na prisão, em flagrante, de E. de S. O, 27 anos, e I.R. R. 28 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A ação integrada das policias foi concentrada nos bairros da Pista e Cidade Nova, regiões que maior incidência de ações delituosas de traficantes que agem na comercialização de entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu munições, quatro celulares, entorpecente, (maconha e cocaína), dinheiro, balanças de precisão e material para embalo do entorpecente.

Todo material apreendido será remetido à perícia para análise criminal em seguida irá compor o inquérito policial.

O trabalho das forças de segurança vem se intensificando em todas as regionais no sentido de coibir praticas delituosas, sobretudo, a de trafico de drogas em regiões fronteiriças.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral de Sena Madureira para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre