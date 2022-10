Semana GPT de Teatro segue até o próximo sábado (15) de outubro, com apresentação de vários espetáculos na capital

Casa cheia, diversidade de público, arte e muita emoção: assim resumimos a realização da III Semana GPT de Teatro, que está acontecendo em Rio Branco, de 8 e 15 de outubro.

Os espetáculos “Teatro Solo” abrilhantaram a programação, com “Gos’Tosa”, de Sandréia Souza; “Filhas da Injustiça”, de Socorro Paiva; “Personas”, de Sandra Buh e “Lepras”, de Dinho Gonçalves.

Este último lotou o Teatro de Arena do SESC, contando a história vivida pelo Palhaço Tenório na Casa de Acolhida Souza Araújo, chamando a atenção do público, que a partir da arte, refletiu sobre um tema social importante e complexo: a hanseníase.

“Nos divertimos, ao mesmo tempo que refletimos sobre a vida, o preconceito e o amor, ao assistirmos “Lepras”. Com um público diversificado lotando as cadeiras do teatro, o espetáculo nos fez mergulhar e ver de perto, através de suas cenas fortes, e ao mesmo tempo que engraçadas, a questão da hanseníase, que é um problema social e de saúde muitas vezes ignorado pelos governos e por nós, sociedade. E aí, temos a cultura, através do GPT, resistindo, divertindo e nos convidando a pensar sobre importantes temas sociais”, comentou o professor José Claudionor Cordeiro, um dos espectadores.

As crianças tiveram espaço garantido na programação com “Os Três Porquinhos”, do Grupo Ciranda de Leitura, um espetáculo de teatro de bonecos de manipulação direta, e com a “Menina e o Palhaço”, há 21 anos na estrada com o GPT, um espetáculo consagrado pelo público, que mesmo com a chuva torrencial que caiu em Rio Branco no último dia 12, levou mais de 200 pessoas ao Teatro de Arena do SESC.

“Fiquei muito feliz com a repercussão dos espetáculos infantis. A ampla divulgação que fizemos nas redes e na imprensa local, superlotou o teatro, onde a predominância, sem dúvida, foi das crianças! Elas interagiram, brincaram e se divertiram muito, mas não só elas, já que era visível o envolvimento dos adultos, que também gostaram dos espetáculos. Para nós, do GPT, é uma alegria ver que a nossa III Semana teve casa cheia, sinal, para nós, de sucesso, com presença maciça do público, prestigiando a nossa programação! Viva o teatro e a sociedade acreana!”, acrescenta Dinho Gonçalves, ator e fundador do GPT.

A programação dos últimos dias III Semana GPT de Teatro é totalmente gratuita para o público e está disponível nas redes sociais do grupo, com a apresentação dos espetáculos de Teatro Solo “ “Palhaço Microbinho em família”, de Rogério Barcellos, e “As Confiadas”, de Marilia Bomfim, além de debates, roda de histórias e cenas teatrais dos alunos da oficina “Teatro para Iniciantes”.

Fonte/ A Gazeta do Acre