Semana do Servidor do Acre: Cine Teatro recreio recebe show dos servidores 

No dia 27, véspera de feriado em homenagem ao servidor, a festa foi no palco do Cine Teatro recreio, com o Show do Servidor. Do canto à dança, o evento foi recheado de atrações e as estrelas foram os servidores, que trabalham diariamente para impulsionar o estado. Uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e Fundação Cultural Elias Mansour (FEM).

O show, transmitido online e ao vivo por meio do canal do YouTube da Agência de Notícias do Acre, foi comandado por Luis Eduardo Ferreira e Ivan de Carvalho.

Carol Di Deus, gestora de políticas públicas lotada na Seplag, se apresentou no palco com seu grupo Moças do Samba e fala sobre a oportunidade de cantar no palco do servidor, “O meu grupo Moças do Samba, estar participando dessa noite, nesse Show do Servidor, em que a gente consegue identificar tantos talentos, é uma honra para gente, eu sou só gratidão por esta noite”, afirma.

A noite que encantou não só quem foi para prestigiar amigos e parentes no palco, mas também os servidores que ali foram apresentar seu talento artístico, ficou marcada para Rodrigo Vale, servidor do Procon, que soltou a voz no palco do Cine Teatro recreio, “Esta noite está sendo muito agradável, e eu acho que isso deveria acontecer até fora da Semana do Servidor. Tantos servidores com tantos talentos: dança, interpretação, canto; que estão aqui hoje, assim como eu, que gostaria que essa agenda se mantivesse todos os anos, mas que a gente também possa ser chamado para outros eventos do Estado, pois está sendo sensacional”, conclui Rodrigo.

Agência Acre