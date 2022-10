Sem Simaria, Simone dá jeito de lucrar mais até longe dos palcos; saiba como

- Publicidade -

Após o fim da dupla com Simaria, Simone encontrou mais uma forma de lucrar com a fama. Segundo informações divulgadas nesta terça (25), a coleguinha tornou-se sócia de uma destilaria e será embaixadora de uma marca de gin. Assim, ela conseguirá ganhar dinheiro até quando não estiver nos palcos.

Com o negócio, a artista será o principal rosto do gin Minna Marie. A bebida estará disponível no primeiro show solo de Simone em São Paulo, marcado para a próxima terça (1º), no Centro de Tradições Nordestinas.

O negócio entrou nos planos de Simone após ela provar o drinque. Kaká Diniz, marido da cantora, aproximou a amada do fundador da marca, e ambos fecharam essa parceria.

Assim como a coleguinha, outros famosos contam com marcas de bebidas alcoólicas em seu portfólio de investimentos, como é o caso de George Clooney, Gusttavo Lima e Leonardo.

Além da veia empreendedora, Simone segue empenhada na carreira solo. Nessa movimentação, ela recrutou o produtor musical Eduardo Pepato, que já trabalhou com artistas como Marília Mendonça (1995-2021) e Gusttavo Lima, para produzir suas próximas canções.

“Estou muito feliz, fui recebida com muito carinho por ele, pela esposa dele e por todos lá [do estúdio]. Tenho certeza de que vocês vão se apaixonar”, disse a cantora na ocasião.

O primeiro show solo de Simone ocorreu em 11 de outubro, em Pernambuco. Ela foi ovacionada pelo público e se emocionou no palco. Confira o vídeo da apresentação: