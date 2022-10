Sem papas na língua: Poliana Rocha solta indireta nas redes sociais

Nesta terça-feira (18) a jornalista Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, soltou uma indireta em suas redes sociais. Após toda a polêmica envolvendo seu enteado, o cantor e ator João Guilherme, a artista decidiu dar sua opinião a respeito das pessoas que criam conflitos com amigos próximos por motivos políticos.

“Política acaba…Sabe o que fica? Suas publicações ofensivas e amizades desfeitas. Independente de quem ganhar, sua vida continua. Então declare seu apoio ao seu candidato, mas não ofenda seu semelhante. Faça uso da sua inteligência e não da sua falta de educação”, escreveu.

A indireta de Poliana vem após uma grande polêmica com João Guilherme, filho do seu marido Leonardo. O jovem artista que declarou apoio ao candidato a presidência, Lula, não gostou nenhum pouco de ver seu progenitor fazendo campanha para o atual presidente, Jair Bolsonaro. A jornalista saiu em defesa do companheiro, e refutou as publicação do enteado que ficou bastante chateado com a atitude de seus familiares.

Fonte: Jetss