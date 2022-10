Sem herdeiros, herança de Ney Latorraca já está definida e assinada em testamento; ninguém é da família

- Publicidade -

O ator Ney Latorraca é um dos maiores nomes da teledramaturgia no Brasil, além de ser reconhecido por uma carreira de sucesso no teatro. Atualmente com 78 anos de idade, ele foi visto recentemente na reapresentação da novela O Cravo e a Rosa, nas tardes da Globo, onde ele viveu o Cornélio.

Sem herdeiros, ele contou em uma entrevista que o seu testamento já está pronto e está definido para quem irá a sua herança. A declaração foi feita pelo próprio ator, no programa Persona in Foco, da TV Cultura.

Em sua participação no programa, Ney Latorraca contou que o seu patrimônio foi se construindo por seu trabalho no teatro. Grande parte do dinheiro veio devido a O Mistério de Irma Vap, um grande sucesso que ficou em cartaz por 11 anos.

Ele é muito reservado na vida pessoal, não teve filhos biológicos e nem adotados. Há 20 anos ele é casado com o ator Edi Botelho. Ney Latorraca contou que não se arrepende de nunca ter tido filho, que ele até chegou a cogitar em uma época, porém, desistiu depois de pensar melhor.

O ator ainda disse em seu testamento que já está tudo pronto. O seu patrimônio está direcionado para instituições de caridade, como o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.

Em um outro trecho da conversa em relação ao assunto, o ator contou que esse também é um desejo da mãe dele e acredita que é assim que tem que ser. Ele então, ressaltou que o que ganhou com o teatro tem que voltar para essas causas, e finalizou dizendo que para ele, essa é a missão do artista.

