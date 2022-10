Sem apresentar planos, Bolsonaro diz que propostas de Lula são vazias

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (4), em São Paulo, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando questionado sobre propostas, só apresenta “respostas vazias”. Ele disse que Lula não sabia como gerar mais empregos no País.

Ele também ironizou o ex-presidente ao dizer que “lugar de bandido é na cadeia”. “Já que ele falou lugar de pastor é na igreja e de militar é no quartel, eu diria que lugar de bandido é na cadeia”, afirmou durante encontro com evangélicos.

O chefe do Executivo voltou a dizer que, ao longo do seu governo, não cedeu às tentações do poder, sem citar o alinhamento a partidos do Centrão. Ele reforçou que, ao escolher um presidente, é necessário “ver quem é a família” dele.

“A minha (família) é Marcos Pontes, Guedes, Tereza Cristina. Essa é a minha família ministerial. A do outro lado, ele não fala, mas vocês sabem quem é”, disse, citando as denúncias de corrupção envolvendo as gestões do PT. No entanto, não apontou ou respondeu sobre as denúncias feitas contra ele sobre rachadinhas e corrupção, como as comprar de imóveis com dinheiro vivo entre ele e a família Bolsonaro.

Notícias ao Minuto