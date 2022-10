Seleção Brasileira: Os 4 nomes que estão na mira da CBF para substituir Tite

- Publicidade -

Apesar da incerteza em relação a conquista do hexa, uma coisa é certa: Tite deixará a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. A decisão foi comunicada pelo próprio treinador, ainda no ano passado, gerando diversas especulações sobre quem seria o seu substituto.

Isso porque, apesar de algumas críticas da torcida, Tite é, por números gerais, o melhor treinador da Seleção nos últimos 10 anos. Tendo assumido logo após uma eliminação vexatória na primeira fase da Copa América, o técnico foi capaz de ‘restaurar’ a hegemonia do Brasil na América Latina, vindo a perdê-la somente no ano passado, quando perdeu a final da Copa América para a Argentina.

Agora, com Tite de saída após o mundial, a CBF já começa a sua busca no mercado por um substituto, que pode, segundo o próprio Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, ser um estrangeiro.

Quatro treinadores estão na mira da CBF para substituir Tite

Inclusive, em entrevista ao GOAL.com, o próprio Ednaldo confirmou três nomes que estão na mira da CBF para substituir Tite, salientando que a decisão será tomada com base na competência do treinador, sem levar em conta nenhum tipo de ‘patriotismo’:

“Fernando Diniz, Doríval Júnior e Abel Ferreira. Confirmo esses 3 nomes, mas teria que citar outros 10. Não temos preconceito com nacionalidade. (O novo técnico da seleção) Pode ser estrangeiro ou brasileiro, desde que seja competente“.

Todavia, os nomes cotados para assumir o Brasil não param por ai. O portal Grêmio TimeLine divulgou no último sábado (22), que Renato Gaúcho é um dos treinadores que estão sendo avaliados pela CBF para substituir Tite.

Contudo, é importante ressaltar que segundo o que vem sendo divulgado na imprensa, a CBF iniciará o ano de 2023 sem um novo treinador, com a decisão estando sendo programada para ser tomada apenas no meio do ano.