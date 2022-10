Segundo Turno: saiba como vai funcionar a Lei Seca em Rio Branco e cidades do interior do Acre

Novo horário o que levar no dia da votação

O g1 preparou um tira-dúvidas com alguns dos questionamentos mais frequentes sobre a votação. As informações constam nos sites do Tribunal Eleitoral do Acre (TRE-AC) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira:

Este ano, com a uniformização do horário de início e encerramento da votação em todo país nas eleições de 2022, decida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação no Acre começa às 6h e vai até as 15h.

O estado registrou o maior cadastro eleitoral da história. De acordo com os dados do TRE-AC, estão aptos a votar nas eleições deste ano 588.433 eleitores, enquanto que em 2020 esse número era de 561.261. São 27.172 eleitores a mais

Quais documentos levar no dia da eleição? No dia da eleição, é recomendado um documento oficial com foto. São válidos:

Carteira de identidade (RG)

Passaporte

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Carteira de trabalho

Carteira nacional de habilitação (CNH)

e-Título (título de eleitor em meio digital) As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

O TRE recomenda ainda que os eleitores levem o título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral, mas não é obrigatório. Se preferir, é possível baixar o e-Título, disponível para baixar e na Google Play Store e Apple Store.