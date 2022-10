Segundo turno: Lula tem 51% e Bolsonaro, 42%, aponta pesquisa do IPEC

Os dados correspondem ao cenário estimulado, no qual os entrevistados dizem em quem vão votar com base em uma lista dos candidatos. Brancos e nulos somam 5%, e 2% dos eleitores afirmam não saber quem escolher. O levantamento é o segundo divulgado pelo Ipec após o primeiro turno. No anterior, Lula tinha 51%, e Bolsonaro, 43%.

Os institutos de pesquisa têm enfrentado uma série de críticas sobre a diferença entre o resultado das urnas no último 2 de outubro e as projeções feitas na véspera do pleito. O Ministério da Justiça pediu à Polícia Federal a abertura de uma investigação para apurar possíveis “conluios e associações”.

A consulta entrevistou 2 mil pessoas entre 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-02853/2022.

Votos válidos

Entre os votos válidos — no qual indecisos, brancos e nulos não são considerados —, o petista tem 55%, e Bolsonaro, 45%. Nesse cenário, dois mantiveram o percentual da última pesquisa.

A Justiça Eleitoral calcula a vitória de um candidato a presidente se ele obtiver maioria absoluta dos votos, ou seja, mais da metade dos votos válidos. Nesse contexto, segundo o levantamento, Lula levaria a melhor na disputa.

Na consulta espontânea, modalidade em que os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos, o petista aparece com 49%, e o atual presidente tem 42%.