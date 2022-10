Segue em alta! Jake Paul vence Anderson Silva e mantém invencibilidade no Boxe profissional; confira

- Publicidade -

O “hype” sobre Jake Paul segue mais forte do que nunca. Em ação neste sábado (29), em Glendale, nos Estados Unidos, o americano travou uma disputa intensa e equilibrada contra Anderson Silva e, após oito rounds de confronto, derrotou o ex-campeão peso-médio do UFC na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, Jake Paul segue invicto no Boxe, agora com seis vitórias. Por outro lado, Anderson perde na modalidade após triunfos importantes sobre Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz.

Jake Paul vence Anderson Silva em duelo equilibrado

O primeiro round entre Jake Paul e Anderson Silva foi marcado por muito estudo, com o americano apostando em jabs e golpes de direita na média distância, enquanto o brasileiro respondeu com um bom cruzado de esquerda. O segundo assalto iniciou com o ex-campeão peso-médio do UFC tomando mais a iniciativa, com destaque para um bom uppercut e golpes na linha de cintura. Baixando a guarda, o brasileiro ganhou confiança e igualou as ações no confronto.

Anderson Silva continuou mais ativo na terceira parcial, mas dessa vez, Jake Paul procurou responder mais os golpes aplicados pelo “Spider”, deixando o combate mais equilibrado. No quarto round, o duelo seguiu parelho, com ambos conectando golpes a todo instante, com destaque para Anderson, que mostrou uma boa combinação envolvendo um cruzado de direita e dois uppercuts.

Depois de dois rounds de muito equilíbrio, o quinto assalto teve Anderson Silva, com destaque para uma série de uppercuts conectandos pelo brasileiro sobre Jake Paul. A sexta parcial, por sua vez, voltou a ser mais parelha entre os atletas. Nos últimos segundos, o “Spider” novamente encaixou uma boa combinação de golpes e levantou a torcida. O sétimo round seguiu com equilíbrio entre o brasileiro e o americano, o que seguiu dificultando a pontuação por parte dos árbitros.

No último round, Anderson Silva foi para o tudo ou nada e, ao se expor, levou um cruzado de direita, indo a knockdown. Depois disso, o americano se empolgou, mas viu o brasileiro equilibrar as ações em relação aos golpes. No fim, após oito assaltos de um confronto equilibrado, Jake Paul saiu vitorioso na decisão unânime dos jurados e segue invicto no Boxe profissional, agora com seis vitórias, agora três delas contra ex-lutadores do UFC.

Uriah Hall vence em sua estreia no Boxe profissional

Nome conhecido entre os fãs do UFC, Uriah Hall fez, neste sábado (29), a sua estreia no Boxe profissional. Em ação em evento que liderado por Anderson Silva e Jake Paul, em Glendale (EUA), o “Homem Ambulância” teve bom desempenho e, após quatro rounds de combate, derrotou o jogador de futebol americano Le’Veon Bell na decisão unânime dos jurados, após vencer claramente todos os assaltos.

Apesar do confronto não ter sido de alto nível técnico e não ter contado com momentos eletrizantes, Uriah Hall fez valer sua maior experiência na luta em pé, controlou Le’Veon Bell durante grande parte dos quatro rounds, inclusive com alguns bons golpes, o que foi necessário para ser declarado vencedor e conquistar seu primeiro triunfo na nobre arte.

Após o resultado positivo em seu debute no Boxe, o ex-lutador do UFC se empolgou e deixou claro o desejo de seguir no esporte. Uriah Hall foi além e lançou desafio a Jake Paul, que ao longo dos últimos tempos, vem fazendo sucesso na modalidade e movimentando muito dinheiro em suas lutas.

RESULTADOS COMPLETOS:

Paul vs Silva

Glendale, no Arizona (EUA)

Sábado, 29 de outubro de 2022

Jake Paul derrotou Anderson Silva por decisão unânime dos jurados

Ashton Sylve derrotou Braulio Rodriguez por nocaute no 1R

Alejandro Santiago derrotou Antonio Nieves por nocaute técnico no 7R

Uriah Hall derrotou Le’Veon Bell por decisão unânime dos jurados

Chris Avila derrotou Mikhail Varshavski por decisão unânime dos jurados

Jeremiah Milton derrotou Quintin Sumpter por nocaute técnico no 5R

Shadasia Green derrotou Ogleidis Suarez por nocaute técnico no 5R

Danny Barrios derrotou Edgar Ortiz Jr. por nocaute técnico no 6R

Adrian Rodriguez derrotou Dominique Griffin por decisão unânime dos jurados

Eliezer Silva derrotou Anthony Hannah

