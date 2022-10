Secretário Alencar diz que, “Governo já investiu mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura”, no GovCast

- Publicidade -

O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Acre (Seinfra), Cirleudo Alencar, foi o entrevistado do GovCast, programa comandado pelos jornalistas Júnior César e Diego Gurgel, na noite desta terça-feira, 25. O gestor apresentou ações já realizadas pela pasta na primeira gestão do atual governo do Acre. De acordo com o Alencar, foram investidos aproximadamente R$ 420 milhões em obras de infraestrutura nos 22 municípios.

O secretário relatou que foram centenas de construções, reformas, manutenções, adequações e revitalizações de prédios públicos, que proporcionam mais eficiência nos atendimentos aos cidadãos, e nas obras de infraestrutura, que garantem trafegabilidade nas ruas das cidades. Diante disso, afirmou que o estado que proporcionalmente gerou mais postos de trabalho foi o Acre. “Foram gerados em torno de 8.300 empregos diretos, com investimento de quase meio bilhão de reais. Chegamos aos 22 municípios, realizamos pavimentações, fizemos tratamento de esgoto, além de construir ou melhorar prédios públicos”, disse.

O secretário lembrou que o atual governo enfrentou a pandemia da covid-19 e priorizou a saúde da população. Foram dois hospitais de campanha construídos em 60 dias e que funcionam até hoje. “Com o advento do coronavírus, tivemos dois anos de paralisação em obras que estavam no plano de governo. Muitas vidas foram salvas com os hospitais de campanha. Também reformamos e ampliamos hospitais e unidades básicas em todo o estado”, ressaltou o gestor.

De acordo com o gestor, a segurança pública foi outro setor bastante contemplado pela Seinfra. “Começamos a trabalhar no sistema realizando intervenções importantes nas delegacias civis, quartéis, batalhões e unidades na capital e no interior, com o objetivo de alcançar todos os municípios”, frisou.

Os avanços para os próximos anos também foram ressaltados pelo secretário. “A licitação do viaduto entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas será concluída agora, conta com emenda parlamentar e recurso do Estado também. A Orla do Quinze terá ordem de serviço assinada em breve. Iremos construir uma segunda maternidade na capital. O governador Gladson Cameli vai lançar em breve uma ferramenta para verificar com a população de cada cidade os pontos mais críticos e vamos trabalhar de imediato nas necessidades de cada cidade”, relatou.