‘Se eu não pulo na água, ela poderia morrer afogada’, diz entregador que salvou mulher de enxurrada

O motorista e entregador, Lucas de Freitas Alves Silva, teve um atitude corajosa que ajudou a salvar a vida de uma motociclista que foi arrastada por cerca de 50 metros pela enxurrada que tomou conta da Rua 28 de Junho, no Jardim Tupinambá, no temporal de quarta-feira, 5, que caiu em Maringá. O vídeo que mostra o momento do resgate viralizou na internet. Veja o vídeo abaixo:

“Se eu nao pulo na água, ela poderia morrer afogada. Ela já estava sem forças e desesperada”, contou ele.

A jovem estava no cruzamento da rua com a Avenida Guaiapó, esperando o sinal abrir, quando foi surpreendida e derrubada da motocicleta pela enxurrada. Lucas estava na calçada e, quando a viu a moça sendo arrastada, foi para o meio da rua e enfrentou a correnteza. Assim que conseguiu segurar a mulher, ele também caiu. O dois foram levados pela água.

“Depois que agarrei ela eu não soltei mais e fui segurando a cabeça dela para fora da água e falando para ela ficar calma “, detalhou o rapaz que se emocionou ao lembrar.

Os dois só pararam alguns metros rua abaixo, fora do alcance das câmeras. Se chegassem até a esquina a situação poderia seria pior. O ponto é onde se concentra o maior volume de chuva, por receber o escoamento da enxurrada de outras duas ruas.

“Aqui quando chove mais forte é sempre assim. Ontem mesmo teve um carro que também foi arrastado pela enxurrada”, relatou a empresária Luciana Ferreira, que tem uma distribuidora na Rua 28 de Junho.

A vítima sofreu escoriações por todo o corpo e se recupera em casa. “Era uma situação muito grave. Eu não tive muito tempo para pensar. Fico feliz de ter ajudado”, finalizou Lucas.