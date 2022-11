‘Se aparece um nordestino na minha frente eu mato sem do’, posta acadêmica de medicina da Capital

- Publicidade -

“Se aparece um nordestino na minha frente eu mato sem do”, postou nas redes sociais uma acadêmica de medicina de uma universidade particular, de Campo Grande, na noite deste domingo (30). A postagem com ameaça xenofóbica, não cita questões políticas, porém foi postada logo após a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à Presidência da República.

Após o primeiro turno, eleitores da região nordeste tornaram-se alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais, pelo fato de Lula liderar a votação nos nove estados da região. Em em Dourados, a Polícia Civil chegou a abrir inquérito para apurar suposta prática de racismo contra nordestinos em grupo de condomínio de luxo, da cidade.

Em relação a estudante, a reportagem entrou em contato com a universidade que informou possível posicionamento sobre o caso, nesta terça-feira (01). Já a Atlética de Medicina da Uniderp, emitiu uma nota de repúdio.

A nota relata defesa da diversidade e luta contra o preconceito e discriminação. Que o comportamento não os representa e que aluna foi afastada de qualquer atividade associada a Atlética.

Leia a nota:

A Atlética de Medicina da Uniderp, em defesa da diversidade, contra o preconceito e a discriminação, vem a público repudiar veementemente a publicação postada em uma rede social, apresentando conteúdo discriminatório e xenofóbico que circulou entre os acadêmicos nesta segunda-feira (31).

Entendemos que atualmente, as redes apresentam, em sua natureza, a facilidade e possibilidade de se realizar afirmações de caráter pessoal e descontraído, contudo, deixa de ser apenas “expressões” quando o conteúdo evidencia o preconceito e desrespeito ao próximo.

Ressaltamos que esse tipo de comportamento não nos representa, e por isso, comunicamos que o responsável pela publicação será afastado de imediato de qualquer atividade associada a Atlética.

Nos solidarizamos com todos as pessoas que se sentiram ofendidas e com os nordestinos, que infelizmente, ainda são vítimas de comportamentos xenofóbicos.

Enquanto futuros médicos, defendemos a pluralidade, a diversidade, a ciência e nos colocamos contra toda forma de preconceito, seja de cor, credo, gênero, etnia, orientação sexual ou origem.