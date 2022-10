“Scooby-Doo”, novo desenho confirma que Velma é lésbica

- Publicidade -

A animação mais recente do “Scooby-Doo” vai tirar do armário um dos segredos pior guardados da infância de gerações. Em “Doces ou Travessuras Scooby-Doo!” (Trick or Treat Scooby-Doo!), Velma Dinkley vai demonstrar ser lésbica.

Numa cena da produção que viralizou no Twitter, Velma fica de olhos arregalados e sem palavras ao se encontrar com a estilista Coco Diablo pela primeira vez. O crush confirma o que os fãs de “Scooby-Doo” já sabiam – ou suspeitavam – há muito tempo.

Tanto o cineasta James Gunn (“Guardiões da Galáxia”), que escreveu os primeiros filmes live action de “Scooby-Doo”, quanto Tony Cervone, produtor das mais recentes animações dos personagens, já tinham confirmado a sexualidade de Velma, mas nunca conseguiram torná-la oficial.

Em 2020, Gunn revelou no seu Twitter que “tentou” transformar Velma em lésbica nos filmes, mas não conseguiu. “Em 2001, Velma era explicitamente gay no meu roteiro inicial”, escreveu ele. “Mas o estúdio continuou diluindo e diluindo, tornando ambíguo (na versão filmada), depois nada (na versão lançada) e culminando com ela tendo um namorado (na sequência).”

Durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+ de 2020, Cervone fez uma postagem no seu Instagram relatando uma dificuldade semelhante.

“Eu já disse isso antes, mas Velma em ‘Mystery Incorporated’ não é bi. Ela é gay”, disse ele. “Nós sempre planejamos que Velma agisse um pouco desconfortável quando ela estava namorando Salsicha porque esse relacionamento era errado para ela e ela tinha uma dificuldade tácita com o porquê. Há dicas sobre o porquê naquele episódio com a sereia, e se você seguir todo o arco de Marcie, fica tão claro quanto poderíamos fazer 10 anos atrás. Eu não acho que Marcie e Velma tiveram tempo de agir de acordo com seus sentimentos durante a cronologia original, mas após o reset, elas seriam um casal. Vocês podem não gostar, mas essa era a nossa intenção”.

“Doces ou Travessuras Scooby-Doo!” ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. Assista abaixo as cenas que indicam de forma clara a sexualidade de Velma.

Fonte: Pipoca Moderna