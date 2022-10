São paulo terá que pagar R$ 2,7 Milhões para ex técnico da equipe Hernán Crespo

- Publicidade -

A Fifa deu razão ao ex técnico argentino, que cobra direitos de imagens atrasados e rescisão contratual. a equipe Paulista foi condenada a pagar cerca de 2,7 milhões de reais ao técnico Hernán Crespo.

Segundo o site “GE” a decisão prevê juros de 1% ao mês a partir da data de vencimento (13 de novembro de 2021) até a quitação da dívida. Segundo o documento, o clube paulista deve pagar ao técnico remunerações pendentes, e quebra de contrato sem justa causa.

Caso a decisão não seja cumprida pela equipe Paulista, a mesma poderá sofrer um “transfer ban” que é quando a equipe fica impedida de registrar novos jogadores. Algo que o clube não teme, diante de pagamentos feitos anteriormente e a retomada da quitação após o processo.

O processo teve início em dezembro do ano passado, quando os representantes do técnico Hernán Crespo, reclamaram do atraso no acordo de rescisão. Em março o técnico entrou com ação na FIFA. Uma das principais reclamações de Crespo seria o uso dos direitos de imagens.

Na sua passagem pelo São Paulo, Hernán Crespo foi campeão Paulista no ano de 2021. E deixou o mesmo, em 13 de outubro do ano passado.