São Paulo recebe proposta oficial do Fulham por volante Pablo Maia

Informações divulgadas inicialmente pelo portal ‘UOL‘ e confirmadas pelo LANCE! por fontes da cúpula são-paulina apontam que o Fulham, também da liga inglesa, fez ao Tricolor uma proposta oficial para contar com a jovem cria de Cotia, de 20 anos, já na reabertura da janela de transferências europeia, em janeiro.

Os valores são mantidos em sigilo, assim como a intenção do Tricolor em aceitar ou não o negócio. O estafe de Pablo Maia também não se pronunciou.

Não é algo surpreendente. Desde agosto o volante vem sendo monitorado por clubes ingleses após ele ser alardeado como a melhor revelação são-paulina na Copa São Paulo de juniores.

Titular da equipe do técnico Alex que chegou à semifinal da competição de base, Pablo Maia foi logo promovido ao time profissional por Rogério Ceni. E é o terceiro do plantel que mais jogou no ano: 56 vezes, com dois gols marcados. Ganhou a posição de titular com a contusão de Gabriel Neves, primeira opção do treinador para o setor.

O mesmo Fulham já havia monitorado outras crias são-paulinas, como Luizão, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Atuam no clube de Londres atualmente os brasileiros Willian e Andreas Pereira, respectivamente ex-Coritnhians e Flamengo.

Fonte: Lance!