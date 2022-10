Santuário confirma que Bolsonaro vai a missa em Aparecida no 12/10

- Publicidade -

O arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, confirmou por meio de nota que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente em uma das missas comemorativas do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado nesta quarta-feira (12/10). O religioso, porém, ressaltou que uma agenda posterior do mandatário não está relacionada ao Santuário Nacional de Aparecida, onde ocorrem as celebrações.