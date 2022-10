Sandra Annenberg e Renata Vasconcellos são casados com estrelas da Globo e ninguém fazia ideia

- Publicidade -

Sandra Annenberg e Renata Vasconcellos são duas grandes estrelas da Globo e comandam programas de grande visibilidade na platinada, contudo, quando o assunto é vida pessoal, as profissionais são bastante discretas. O fato é que a emissora ordena que seus jornalistas se mantenham longe dos holofotes e principalmente de polêmicas, com isso os contratados seguem um código de conduta que é imprescindível para quem deseja se manter no canal.

Bastante populares, Renata Vasoncellos e Sandra Annenberg são do alto escalão, mas para evitar qualquer tipo de comentário se mantém reservadas. Muitos telespectadores sequer sabem que as jornalistas são casadas há anos e que seus companheiros também trabalham na emissora.

Sandra Annenberg é casada com o repórter Ernesto Paglia, que não raramente pode ser visto na telinha da Globo, juntos, são pais de Elisa, de 18 anos. Já Renata Vasconcellos que tem um grande prestígio por comandar o telejornal de maior audiência do país, é esposa de um dos chefes da Globo desde 2014, Miguel Athayde.

Nas redes sociais são raras as fotos das jornalistas com seus maridos, além disso, em poucas ocasiões fotógrafos conseguiram registrar momentos em que os casais apareceram juntos, seja em passeios ao shopping ou eventos profissionais. Podemos destacar que o mesmo acontece com outros profissionais da emissora, como William Bonner, Rodrigo Bocardi e Maju Coutinho.

