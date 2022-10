Saiba quem de A Fazenda Rosi chamou de “anjo de chifre e rabo” no Faro

Também no Hora do Faro, Rosi avaliou sua trajetória em A Fazenda e demonstrou arrependimento pela postura que adotou no jogo. Ela disse que teve uma trajetória horrorosa, fraca e sem graça. A dançarina se classificou como planta e falou que queria ter uma oportunidade para voltar ao confinamento para tentar trilhar um caminho semelhante ao de Rico Melquiades, que venceu a 13ª temporada do reality show. “Minha participação foi uma desgraça”, disparou Rose.

Rosiane deixou A Fazenda após receber apenas 21,28% dos votos para seguir no reality show. A Roça foi disputada com Tiago Ramos, que obteve 27,27% da preferência do público e Deborah Albuquerque, a mais votada para seguir na competição, com 51,45%. O Hora do Faro vai ao ar no domingo (10/10).

Metrópoles