Saiba que horas saem os resultados das eleições de 2022; acompanhe aqui a apuração ao vivo

Apesar dos primeiros números serem contabilizados no final da tarde, a totalização dos votos deve demorar um pouco mais, a depender do horário em que os eleitores decidirem ir às urnas. Estima-se que os primeiros resultados sejam divulgados no início da noite deste domingo.

A expectativa é que os brasileiros conheçam os resultados por volta das 19h — contudo, não há horário pré-determinado pelo TSE.

Este ano, inovações criadas pela Justiça Eleitoral prometem agilizar a totalização dos votos. Entre elas, o horário unificado de votação em todo o país, o envio de dados diretamente ao TSE e as seções integradas.

Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos para ir às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais, distritais e estaduais. As seções eleitorais estão de portas abertas das 8h às 17h.

Acompanhe ao vivo a cobertura da votação e apuração das eleições 2022