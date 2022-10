Saiba quanto recebe um aposentado por invalidez?

A aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um benefício que contempla cidadãos que ficaram incapacitados de trabalhar, em decorrência de alguma doença ou acidente.

Dessa forma, após a Reforma da Previdência em 2019, o valor da aposentadoria por invalidez é calculado de acordo com a média de todos os salários recebidos a partir da data de 1994, desde quando o trabalhador começou a contribuir. Assim, do valor será recebido 60% da média de +2% ao ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres.

Simulação do valor da aposentadoria por invalidez

Confira uma simulação do cálculo do valor da aposentadoria por invalidez. Em síntese, na situação apresentada, Maria começou a trabalhar antes da Reforma da Previdência, porém, se aposentou após a reforma.

Portanto, Maria tinha uma média salarial de R$ 2.100,00 ao mês durante os 20 anos trabalhados. Dessa forma, Maria irá receber 60% da média do seu salário mais 2% referente aos 20 anos de contribuição ao INSS. Então, o cálculo será realizado da seguinte forma:

60% + 4 % (2% x 4 anos acima dos 20 anos de contribuição) = 68%.

68% de R$ 2.100,00 = R$ 1.428,00

Com isso, Maria receberá de aposentadoria uma média de R$1.428,00 mensais.

O que fazer se o cálculo der menos de um salário mínimo?

Caso o segurado faça as contas e verifique que seu benefício deu menos que um salário mínimo, ele não poderá receber valor menor do que o piso salarial vigente do ano.

Assim, o aposentado por invalidez receberia em 2022 o valor de R$1.212,00.

Adicional de 25%

Ademais, aqueles aposentados por invalidez que necessitam de ajuda para realizar tarefas do dia-a-dia, como se vestir e se alimentar, têm o direito de receber o adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria. Assim, tem direito ao valor adicional quem se encontra em situações como:

Cegueira absoluta;

Paralisia dos membros superiores e inferiores;

Incapacidade que demande permanência contínua no leito;

Perda de uma mão e dos dois pés;

Perda de um membro superior um inferior (se não houver possibilidade de prótese);

Perda de dois membros inferiores (se não houver possibilidade de prótese);

Grave alteração das faculdades mentais.

