Saiba qual profissão te paga até 30 mil por mês e não exige formação

À medida que a internet se expande, bem como áreas como o marketing digital, diversas oportunidades de empregos surgem para as pessoas adentrarem.

Uma dessas maneiras são profissões que não exigem uma formação acadêmica ou técnica, mas, o puro conhecimento e os resultados dos profissionais.

Tais profissões conseguem pagar em média até R$5.000,00-R$10.000,00, variando de acordo com o nível de conhecimento do profissional.

Contudo, uma profissão ganhou destaque recentemente por seu potencial de ganhos de até 30 mil reais por mês, a profissão de Product Manager.

O que é um Product Manager?

Se você nunca ouviu falar sobre o que é a profissão de Product Manager ou Gerente de Produtos, não se preocupe, esta profissão é bem recente e pouco conhecida.

Este profissional nada mais é do que o líder da parte estratégica de um produto, ficando responsável por:

Encontrar um produto, validá-lo com um público alvo e realizar a melhor experiência de entrega para eles(UX).

Sendo assim, este é um dos profissionais mais requisitados pois necessita de qualidades que poucas pessoas possuem dentro do mercado atual.

Uma das maiores referências na área foi Steve Jobs, um dos pioneiros a gerar milhões de dólares dentro da área.

O que fazer para ser um Product Manager?

Se você se interessou pela profissão de Product Manager, será necessário que você tenha no seu repertório algumas habilidades importantes.

Isto é, conhecimentos do mercado de maneira macro, para que você possa crescer e ser reconhecido pelo seu trabalho dentro da área.

Tais habilidades não necessariamente envolvem conhecer diversas áreas do digital, mas, possuir habilidades interpessoais e conhecimento sobre o que está acontecendo no mercado.

Por isso, recomendo que você exercite suas habilidades de comunicação, networking e estudo aprofundado de materiais novos do seu setor.

Afinal, seu objetivo é liderar a equipe na execução de um produto vencedor e estabelecer que todas as etapas do produto sejam concluídas com sucesso!

Fonte: Seu Crédito Digital