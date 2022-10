Saiba o que fazer para receber do INSS R$ 7.087

- Publicidade -

Quando o assunto envolve o pagamento de benefícios previdenciários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é considerado uma das maiores autoridades no assunto. Estão sob sua jurisdição os repasses de aposentadorias, pensões, salário-maternidade, auxílio-doença, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), dentre outros.

No geral, boa parte dos mais de 36 milhões de segurados do INSS recebem quantia média de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.212. A porcentagem é de 60% de todos os beneficiários. Mas sabia que é possível receber uma quantia acima dessa faixa, cujo valor limite atinge até R$ 7.087,22 em 2022? Veja como isso funciona a seguir!

INSS com valor de R$ 7 mil? Estes segurados podem receber

A quantia de R$ 7.087,22 é paga aos segurados que recebem o teto do INSS, ou seja, seu valor máximo. O fato é que nem todo mundo tem direito a esse recurso e, neste caso, deve-se cumprir uma série de condições que influenciam no cálculo do benefício.

Ou seja, para receber essa quantia, o segurado deve cumprir todos requisitos necessários. Eles podem ser: quantidade de contribuições feitas ao longo dos anos, a mudança no valor pago à autarquia durante o período de atuação, as regras da nova Reforma da Previdência, além da média salarial recebida enquanto contribuía mensalmente.

Apesar de estas regras serem decisivas na definição do valor do INSS, existe outra forma de conseguir um aumento no benefício e “ampliar” o quantitativo recebido em folha.

Como aumentar a aposentadoria do INSS?

Aqueles que recebem o benefício pelo INSS podem solicitar um aumento de 25% na aposentadoria. O direito ao aumento inclui os segurados com aposentadoria por invalidez, chamado atualmente de benefício por incapacidade permanente.

Caso consigam comprovar que necessitam do auxílio de cuidadores ou de terceiros para realizar as atividades básicas do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa e no aspecto da higiene pessoal, por exemplo, a autarquia agenda uma perícia médica para decidir se o requerente tem direito ou não ao valor, que deve ser destinado aos custos extras.

Para isso é importante a pessoa ter em mãos exames e laudos médicos que comprovem sua situação de saúde. Existem doenças que podem garantir mais rápido o direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria do INSS, como paralisa dos membros superiores e inferiores, além de cegueira total.

Além destas, doenças relacionadas às faculdades mentais, que causam graves perturbações na vida social e orgânica do segurado, também entram na lista de enfermidades incapacitantes pelo instituto.

Fonte: Edital Concursos Brasil