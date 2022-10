Saiba como ganhar dinheiro no TikTok: até quanto é possível sacar?

Atualmente, o TikTok é um dos aplicativos mais populares da internet. Desde o início da pandemia de Covid-19, o número de usuários da plataforma aumentou exponencialmente – graças a uma chamativa promoção de indicações, na qual pessoas do Brasil inteiro conseguiram garantir pagamentos expressivos. Mas afinal, em 2022, ainda é possível ganhar dinheiro de verdade no TikTok?

Em setembro de 2021, o TikTok atingiu a aguardada marca de 1 bilhão de usuários ativos. Só nos Estados Unidos, esse número cresceu em cerca de 45%. Hoje em dia, o Brasil, o Sudeste Asiático e a Europa representam os maiores mercados da plataforma. O aplicativo, vale lembrar, está disponível tanto na Play Store (para celulares com o sistema operacional Android) quanto na App Store (para aparelhos da Apple). Dessa forma, explicamos abaixo tudo que você precisa para lucrar no TikTok; confira.

É possível ganhar dinheiro no TikTok em 2022?

Sim! Ainda é possível ganhar dinheiro no TikTok em 2022. Na verdade, os usuários contam com 6 métodos diferentes para lucrar com o aplicativo de vídeos. A promoção de indicações, no entanto, não é mais a mesma. Ela ainda existe, mas oferece pagamentos bem menores para os inscritos. Por isso, para muitos usuários, essa ação promocional deixou de valer a pena.

O modelo de pagamentos do TikTok é idêntico ao de vários aplicativos de micro tarefas. Em outras palavras, os usuários cumprem as atividades da plataforma, acumulam pontos, e eventualmente, trocam esses pontos por pagamentos em dinheiro (ou outros tipos de recompensa, como recargas de celular).

Como você já pôde perceber, é realmente possível ganhar dinheiro no TikTok. Com isso em mente, confira abaixo os 6 métodos de monetização do app, e ao final da matéria, veja como realizar o saque.

Ganhe dinheiro no TikTok com o código de convite

Como citamos anteriormente, a promoção de indicações do TikTok ainda existe. Logo, os usuários podem ganhar dinheiro compartilhando o link de convite. A cada cadastro realizado pelo código de indicação, quem convida recebe R$ 2. Os novos usuários também saem ganhando, com um bônus de R$ 1.

Além disso, é possível ganhar uma espécie de comissão sobre os hábitos dos convidados. Se os novos usuários acessarem o aplicativo por 10 dias seguidos, por exemplo, quem convida recebe um bônus de R$ 4.

Garanta lucros com as missões do app

Após o link de convite, as missões diárias do TikTok representam a maneira mais simples de ganhar dinheiro com o app. A cada missão concluída, os usuários recebem uma quantidade específica de Rubis (as moedas do app). Para lucrar R$ 1, os inscritos devem acumular 10 mil rubis.

As missões do TikTok são variadas, mudando com o passar do tempo. Essas atividades podem envolver assistir a uma quantidade determinada de vídeos, fazer transmissões ao vivo, etc. Por isso, é importante ficar de olho na interface inicial do app para ver as missões disponíveis. Afinal, elas têm períodos limitados.

Ganhe dinheiro vendendo contas do TikTok

Um método pouco conhecido de ganhar dinheiro no TikTok é criar uma conta popular, aumentar seu número de seguidores, e eventualmente, vendê-la. Nesse caso, os pagamentos não são responsabilidade do aplicativo. Os valores são decididos em negociação entre vendedor e comprador.

Quanto maior for o número de seguidores, maior será o valor da conta. Ao atingir um número considerável de followers, os usuários podem vender as contas para empresas ou outros influencers. Mas atenção: você deve analisar atentamente a proposta do comprador para não cair em golpes virtuais.

Torne-se um influencer do TikTok

A maioria dos métodos de geração de renda do TikTok envolvem pagamentos pequenos, que servem apenas para complementar os ganhos dos usuários. Agora, se você deseja ganhar “dinheiro de verdade” no aplicativo, uma das maneiras mais confiáveis é virar um influencer.

Para isso, você deve produzir conteúdos chamativos e com alta taxa de conversão para a plataforma. Esses conteúdos podem ser vídeos, transmissões ao vivo, montagens e muito mais. O primeiro passo é identificar o público-alvo, e a partir daí, tentar viralizar na internet.

Entenda o modelo de doações do TikTok

Outra maneira confiável de ganhar dinheiro no TikTok é apostar nas doações de outros usuários. Por meio do recursos “Doações”, a rede social autoriza os inscritos a contribuir com os ganhos dos perfis. As doações são realizadas em Rubis, que posteriormente, podem ser sacados como dinheiro real.

Por meio dessa funcionalidade, os usuários também podem criar conteúdos especiais com os seguidores e compartilhá-los como contrapartidas das doações. Esses conteúdos representam uma espécie de “versão premium”, que só pode ser acessada por parceiros pagantes.

Ganhe dinheiro no TikTok com transmissões ao vivo

Se você já tem familiaridade com os conteúdos do TikTok, uma ótima maneira de ganhar dinheiro é fazer transmissões ao vivo na plataforma. No entanto, essa função só é liberada para os usuários que têm mais de mil seguidores. Ou seja: é necessário garantir uma relativa fama antes de lucrar.

Nas transmissões ao vivo, os pagamentos também acontecem por meio de doações. Nesse caso, os usuários que assistem às lives doam os rubis ao dono do perfil. A partir daí, o influencer pode sacar 50% do valor recebido. A outra metade serve como uma espécie de comissão para o app.

Como sacar no TikTok? Passo a passo completo

Agora que você já descobriu 6 alternativas para ganhar dinheiro no TikTok, explicamos abaixo como resgatar os créditos do app e convertê-los em dinheiro real. Antes de mais nada, vale lembrar que os saques do TikTok têm valores fixos de R$ 1,50, R$ 5, R$ 10 e R$ 20.

Para resgates acima de R$ 100, a plataforma não fixa um valor específico. Porém, o limite diário de saque é de R$ 5 mil. Veja como sacar: