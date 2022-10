Saiba como fazer pagamentos pelo Pix? Veja uso de chaves e QR Code

- Publicidade -

Os clientes de todas as contas bancárias já podem utilizar o Pix para pagar suas contas e fazer transferências gratuitas tanto para estabelecimentos quanto para os amigos. Saiba que há duas formas de fazer os pagamentos, são elas: por meio de chaves como dados de pessoas físicas e jurídicas (e-mail, número de celular, CPF ou CNPJ, e chave aleatória) ou por QR Code, seja ele disponibilizado online ou pelo estabelecimento físico.

Fique por dentro de como funcionam ambas as formas de pagamento pelo Pix que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana e entrega o dinheiro de forma instantânea. Confira as explicações dadas logo abaixo.

Agora você deve informar, no momento da transferência para outra pessoa, a chave Pix que foi cadastrada por ela, em vez de passar todos os dados bancários como agência e conta dessa pessoa. Essa chave pode ser o e-mail, telefone, CPF ou um número aleatório.

Importante destacar que quando você for cadastrar sua própria chave para receber transferências, saiba que não será possível vincular uma mesma chave para mais de uma conta. Caso deseje cadastrar chaves de endereçamentos para instituições diferentes, as informações também precisam ser diferentes. Por exemplo: no banco A, o cliente cadastra o telefone e no banco B, ele cadastra o CPF.

As pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves, enquanto as jurídicas, até 20 chaves. As transferências são totalmente livre de cobranças para pessoas físicas, e alguns bancos podem cobrar ou não o procedimento feito por pessoas jurídicas.