Saiba: A jornada de trabalho vai diminuir no Brasil?

Durante a pandemia, ocorreu uma redução da jornada de trabalho, Em suma, essa foi uma solução encontrada por muitas empresas, para manter as atividades em funcionamento. Com isso, ocorreu a permissão da manutenção dos gastos e da produção, de forma proporcional.

Embora não seja uma medida exclusiva da pandemia, ela ganhou força durante esse perdido. Entretanto, como as pessoas recebiam o salário de acordo com a jornada de trabalho, muitos viram o seu salário diminuir. De olho nisso, a candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lucia, afirmou que iria reduzir a jornada de trabalho, sem reduzir o salário dos trabalhadores. Com a não eleição de Vera Lucia, será que ainda assim isso pode acontecer?

A jornada de trabalho vai diminuir no Brasil?

Não. Tudo não passou de uma proposta da candidata do PSTU à Presidência do Brasil, Vera Lucia. A mesma pretendia combater a informalidade do mercado de trabalho, com medidas como a diminuição da jornada de trabalho. E isso deveria acontecer sem a diminuição de salário.

Em campanha, a candidata chegou a afirmar em Salvador: “Nosso programa propõe a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários. Só a redução para 30 horas semanais abriria mais de 10 milhões de postos de emprego”.

Além disso, Vera afirmou que “A aplicação de um plano de obras públicas, ao mesmo tempo, vai gerar empregos e garantir a ampliação dos serviços públicos, com a construção de creches, escolas, hospitais, postos de saúde, moradia popular e obras de saneamento”.

Ademais, é importante destacar que a proposta da redução da jornada de trabalho não é uma promessa recente. É dito isso, pois em 2018, a mesma candidata já queria diminuir a jornada para 36 horas semanais. Além disso, ela pretendia aumentar o seguro-desemprego para dois anos.

Por fim, vale ressaltar que nestas eleições de 2022, Vera Lucia recebeu apenas 0,1% dos votos, chegando a 25.625. Dessa forma, ela não está apta para concorrer no segundo turno, como é o caso de Lula e Bolsonaro, que receberam 48,4% e 43,2% dos votos respectivamente.

Fonte: Seu Credito Digital