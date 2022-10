Saia justa: Dado Dodabella e Vanessa Camargo são flagrados em momento íntimo

- Publicidade -

Wanessa Camargo está se dedicando aos ensaios para sua volta aos palcos e conta com o apoio do namorado, o ator Dado Dolabella, na preparação. Ela foi flagrada por um fotografo enquanto fazia alguns passos com os dançarinos em uma sala e, em seguida, deixando o local.

Desde o começo de 2022, a cantora tem experimentado grandes mudanças na vida. Ela anunciou sua separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento e a notícia foi recebida com surpresa pelos fãs, já que eles nunca foram envolvidos em escândalos.

Meses antes da notícia, o agora ex-casal havia acabado de comprar uma mansão milionária para a família viver com mais conforto no Espírito Santo, estado natal de Marcus. Eles chegaram a celebrar a conquista e mostrar detalhes do imóvel nas redes sociais.

Semanas após a notícia do fim do relacionamento, no entanto, notícias sobre o envolvimento de Wanessa com Dado Dolabella, seu ex-namorado, começaram a circular. A cantora e o ator tiveram um relacionamento intenso nos anos 2000. Durante uma briga deles no passado, a filha de Zezé di Camargo chegou a ser fotografa aos berros na portaria do apartamento que o carioca vivia.

Hoje em outra fase da vida, os dois se reencontraram durante uma viagem dela à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Dado passou um tempo morando no local. Desde então, eles já foram vistos fazendo cursos sobre energia e conexões com a natureza.

Fonte/ Portal Yahoo.com