Russos em fuga abandonam corpos de soldados pelas ruas da Ucrânia

Anexação de territórios

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, assinou nesta sexta-feira (30/9) a anexação de 15% do território ucraniano durante cerimônia no Palácio do Kremlin com políticos e outros aliados do governo. A medida é considerada “ilegal” pela Ucrânia e fere princípios do direito internacional.

Na prática, a Rússia considera Luhansk e Donetsk, ao leste, e Kherson e Zaporizhzhia, ao sul, como partes de seu território. Em caso de investida ucraniana contra essas áreas, Putin entenderia como ataque à nação russa, o que poderia provocar retaliações, inclusive com armas nucleares.

O mandatário disse que seu objetivo é “libertar” a região do Donbass, no leste da Ucrânia. E afirmou que a maioria das pessoas que vivem em regiões sob controle russo não quer mais ser governada por Kiev.

Metrópoles