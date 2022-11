ROTAM prende homens que assaltaram comércio e recuperam dinheiro

- Publicidade -

O assalto a um comércio identificado pelo nome de Casa Sete, localizado no final da rua Nações Unidas, bairro Tangará foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 31, quando dois homens armados com arma de fogo entraram no local renderam funcionários e clientes e roubaram celular e uma quantia em dinheiro.

Segundo informações, os criminosos estavam em uma motocicleta que também foi produto de roubo.

Policiais da ROTAM assim que foram informados do ocorrido agiram rápido e conseguiram interceptar a dupla quando estavam em fuga.

Presos os suspeitos foram encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, onde as vítimas do roubo (assalto) reconheceram ambos.

Segundo informações, durante consulta ao Sistema, foi constatado que um dos suspeitos possui um Mandado de Prisão em aberto.

Os valores roubados e objetos das vítimas foram entregues juntamente com os dois assaltantes á Polícia Civil.