ROTAM prende dois homens e apreende muita droga no Segundo Distrito em Rio Branco

A Polícia Militar, através do grupo ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), logrou êxito em mais uma apreensão de entorpecentes na cidade de Rio Branco, precisamente na rua Cearense, localizada no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito da capital. A ação ocorreu na noite desta terça-feira, 25.

Os PMs estavam fazendo uma ronda no bairro, quando foram interceptados por um morador, que avisou que uma residência localizada no endereço citado acima, servia de ponto de comercialização de drogas.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até o local, para averiguar a veracidade dos fatos. Chegando na residência, os PMs encontraram duas mulheres, que ao serem indagadas pelos policiais, afirmou ter entorpecentes na casa e autorizou a entrada dos agentes.

Uma das mulheres entregou toda a droga, que estava escondida dentro de um guarda-roupa, 34 “trouxinhas” de cocaína, 273 papelotes de Skunk, uma pedra de crack e cerca de 54 reais em espécie, provavelmente oriundos da venda dos entorpecentes.

Para a polícia, as mulheres relataram que a droga seria dos companheiros delas, e que eles seriam os donos da “boca”, e naquele momento estavam jogando futebol em uma quadra do bairro.

Diante as afirmativas das mulheres, a guarnição foi até a quadra de esportes e prendeu os dois suspeitos, que receberam voz de prisão em flagrante, em seguida, foram recolhidos e encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram entregues a autoridade policial plantonista.