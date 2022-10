ROTAM e CPCÃES apreende arma de fogo e entorpecentes em festa na estrada de Porto Acre

- Publicidade -

Equipes policiais da Ronda ostensiva tática móvel (ROTAM), e da Companhia de policiamento com cães (Cpcães) foram informadas que na noite de sábado, 22, em um espaço de eventos, situado na Estrada de Porto Acre, estava sendo realizada uma festa com participação de menores e acontecendo consumo de bebida alcoólica e entorpecentes no local.

Os militares se deslocaram ao endereço e ao entrar deram de encontro com um veículo saindo, de imediato foi realizada a abordagem, o condutor desceu do veículo e passou por uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, em busca veicular foi encontrado próximo ao console, uma arma de fogo (pistola PT .838) com carregador e cinco munições intactas. Apreendido ainda um relógio e adereços dourados (anéis e cordão), quantia em dinheiro de 412,00, uma nota de dólar, além de aparelhos celulares.

A companhia de policiamento com cães (Cpcães), fez buscas no perímetro da festa e encontrou no estacionamento 19 papelotes de substância aparentando ser Skunk e 17 trouxinhas, possivelmente de cocaína.

Os militares encaminharam o envolvido à delegacia, juntamente com armamento e todo material apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Ascom