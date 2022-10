Robô Alexa, da empresa Amazon, agora tem a nova função de consultar bulas de remédios.

A União Química, farmacêutica brasileira, disponibilizou as bulas 250 medicações, que agora podem ser consultadas de maneira digital via Alexa, utilizando apenas o comando de voz.

Todas as bulas disponibilizadas seguem as orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e trazem as informações sobre posologia, princípio ativo das medicações, assim como instruções de uso.

De acordo com Guilhermo Cintra Fragelli, diretor de TI da União Química, “todos os dados são acessíveis de maneira mais prática, rápida e natural, bastando apenas falar com o equipamento.”

A opção das bulas digitais traz mais acessibilidade às informações dos medicamentos.

O uso da tecnologia para acesso às informações sobre as medicações pode trazer diversos benefícios para os usuários, entre eles: a simultaneidade, para a consulta e manipulação da medicação, e como uma importante ferramenta para acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

“Sabemos dos benefícios que a inovação pode nos proporcionar, e entendemos que o uso das novas tecnologias impacta positivamente o nosso consumidor. Esta iniciativa amplia o acesso às informações sobre os nossos produtos a toda a sociedade”, explica Fernando de Castro Marques, presidente da União Química, em comunicado à imprensa.

Por enquanto foram disponibilizadas as informações de 250 medicações da farmacêutica. Mas o projeto prevê que todas as medicações, que não sejam de uso hospitalar, tenham a opção de consulta por voz.

