Roberto Jefferson se rendeu após PF ameaçar invadir à força sua casa

Integrantes da Polícia Federal informaram ao STF que o ex-deputado Roberto Jefferson só se rendeu, na noite deste domingo (23/10), após a PF ameaçar invadir à força a casa dele, na cidade de Levy Gaspariano, interior do Rio de Janeiro.

Fontes que acompanharam o caso de perto relataram à coluna que, apesar da ameaça, o uso da força acabou não sendo preciso. Os policiais federais entraram na residência sem usar a força e renderam o ex-deputado.

Como noticiou a coluna mais cedo, agentes do grupo especial da PF e negociadores do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro foram acionados e ajudaram na negociação para a rendição de Jefferson.

Escalado por Jair Bolsonaro para ir ao Rio ajudar na negociação, o ministro da Justiça, Anderson Torres, auxiliou no processo à distância. O ministro estava em São Paulo com o presidente e não chegou a viajar a Levy Gaspariano.

