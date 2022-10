Rio Branco vai realizar sua 1ª Conferência de Saneamento Básico

O prefeito Tião Bocalom publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 22, a convocação para a realização da 1º Conferência Municipal de Saneamento Básico.

De acordo com a gestão municipal, a Conferência tem como finalidade diminuir o impacto ambiental, promover o aumento da qualidade de vida da população e a prevenção de doenças com a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A I Conferência Municipal de Saneamento Básico será realidade em Rio Branco entre os dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2022, no horário de 08 às 12h no Anfiteatro Garibaldi Brasil, Município de Rio Branco/AC, localizado na Universidade Federal do Acre – UFAC, Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial.

De acordo com os rankings divulgados por entidades que tratam sobre o saneamento básico no Brasil, Rio Branco figura sempre nas últimas posições em relação ao percentual de famílias que são atendidas com rede de água e esgoto.

AC 24 Horas